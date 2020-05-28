2020-05-28T14:39:52+03:00
Общество

По Екатеринбургу на летнем Параде Победы проедут 300 единиц военной техники

Военные уже начали дезинфекцию машин
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге на летнем Параде Победы проедут 300 единиц военной техникиВ Екатеринбурге на летнем Параде Победы проедут 300 единиц военной техникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Традиционный Парад Победы, который каждый год в Екатеринбурге проводится 9 мая, из-за пандемии коронавируса пришлось перенести. Не так давно Президент РФ Владимир Путин распорядился провести летний парад, перенеся мероприятие на 24 июня. В столице Урала уже началась подготовка.

- В парадах Победы в честь ознаменования Юбилея Победы на территории округа будут задействованы более 300 единиц техники. Большая часть находилась на складах хранения в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске с апреля, - рассказал командующий восками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. – Военнослужащие приступили к подготовке военной техники к репетициям механизированных колонн.

Основные усилия при подготовке и проведении парадов будут сосредоточены на обеспечении строгих требований безопасности, чтобы исключить риски заражения среди участников. У всей военной техники проводится тщательная дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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