28 Май 2020 2020-05-28T14:24:57+03:00

Уральца отправили на два года в тюрьму за избиение брата молотком Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В закрытом Новоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в избиении собственного брата. Инцидент произошел в начале февраля, когда родственники гостили у знакомого – на столе был алкоголь. Через некоторое время брат нападавшего ушел домой и лег спать.

Ночью домой к брату вернулся и обвиняемый. И вдруг ему в голову пришла мысль избить спящего родственника. Тогда он взял в руки молоток и два раза ударил им по голове. Потом схватил нож и вонзил его в шею.

- От действий подсудимого у потерпевшего образовались тяжкие телесные повреждения в виде вдавленного проникающего перелома правой теменной кости, ушиба головного мозга средней степени со сдавлением отломков вдавленного перелома, ушибленной раны правой теменной области и затылочной области справа, резаной раны шеи, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Свою вину мужчина признал лишь частично, объяснив в суде, что во время избиения его брат не спал, а нож и молоток он использовал исключительно в целях самообороны. Но суд все равно отправил его на 2 года и 4 месяца в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU