В Екатеринбурге весеннюю самоизоляцию со словами Летова обернули в колючую проволоку

28 Май 2020 2020-05-28T12:59:45+03:00

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В Екатеринбурге появился еще один стрит-арт, посвященный самоизоляции и пандемии коронавируса. И неудивительно – в последнее время практически все, что нас окружает, говорит об этом.

Минувшей ночью уличные художники Рома Инк и Егор Вастов написали на белом заборе по улице Гурзуфская строчку из песни Егора Летова «Вечная весна в одиночной камере».

- Я очень уважаю творчество Летова, близится конец весны, а с ним и придет конец самоизоляции, но не расслабляйтесь, - написал художник в соцсетях. – Таким образом я нашел отклик в своем сердце, собрался и написал название одной из моих любимых песен.

Фото: Егор Вастов

Самой первой уличной работой, посвященной коронавирусу, стал гигантский шар у Театра Драмы. После чего на стене бывшего кинотеатра «Салют» появилась надпись «Будь здоров», которую кто-то затем переделал в «Дудь здоров». Кстати, Егор Вастов не первый раз рисует на тему коронавируса – в середине апреля он создал своеобразных «рейдеров пустоши», тех, кто нарушает самоизоляцию и выходить гулять.

ИСТОЧНИК KP.RU