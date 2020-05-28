Зачем с 1 июля начнут маркировать лекарства: отвечает прокуратура
С 1 июля 2020 года в России каждый препарат и лекарство должно будет иметь свою маркировку. Это одно из условий внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая позволит защитить население от фальсифицированных и контрафактных лекарств.
- Введение маркировки позволит гражданам с помощью мобильного приложения лично проверить легальность приобретаемого препарата и в случае выявления нарушений (в т.ч фактов превышения предельной розничной цены) направить жалобу, - отмечают в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
Положения, устанавливающие перечень лицензионных требований, которым должен соответствовать лицензиат при производстве лекарств, осуществлении фармацевтической и медицинской деятельности, будут действовать с 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU