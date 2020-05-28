Зачем с 1 июля начнут маркировать лекарства: отвечает прокуратура

28 Май 2020 2020-05-28T12:52:29+03:00

Фармацевтическим производителям дополнительно предписано наносить маркировку на первичную (для лекарств, для которых не предусмотрена вторичная упаковка) и вторичную (потребительскую) упаковку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 1 июля 2020 года в России каждый препарат и лекарство должно будет иметь свою маркировку. Это одно из условий внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая позволит защитить население от фальсифицированных и контрафактных лекарств.

- Введение маркировки позволит гражданам с помощью мобильного приложения лично проверить легальность приобретаемого препарата и в случае выявления нарушений (в т.ч фактов превышения предельной розничной цены) направить жалобу, - отмечают в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Положения, устанавливающие перечень лицензионных требований, которым должен соответствовать лицензиат при производстве лекарств, осуществлении фармацевтической и медицинской деятельности, будут действовать с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU