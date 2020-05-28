На берегу Исети обнаружили огромное количество мертвой рыбы

28 Май 2020 2020-05-28T12:10:19+03:00

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На берегу Исети, вблизи села Фомино Сысертского ГО Свердловской области, местные жители не так давно заметили огромное количество мертвой рыбы. В связи с этим прокуратура решила провести проверку. К ней подключились специалисты отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

- Специалистами будут отобраны образцы рыбы, проведено исследования для установления причины массового мора рыбы, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – По результатам исследования прокуратура, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.

Кстати, это уже не первый раз, когда местные жители находят на берегу Исети мертвую рыбу – подобный инцидент произошел летом прошлого года, вблизи города Арамиль.

ИСТОЧНИК KP.RU