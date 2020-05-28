2020-05-28T12:07:18+03:00
Общество

Около 500 км пути будет отремонтировано на СвЖД в 2020 году

Перед железнодорожниками стоит задача повысить безопасность и надежность инфраструктуры на наиболее грузонапряженных направлениях
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Фото: предоставлено СвЖДФото: предоставлено СвЖД
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В 2020 году на Свердловской железной дороге всеми видами ремонта планируется обновить 492,4 км пути (соответствует уровню прошлого года), заменить 166 стрелочных переводов. В том числе будет уложено 437 км бесстыкового пути, который имеет больший срок эксплуатации и позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезд по нему движется практически бесшумно.

Перед железнодорожниками стоит задача повысить безопасность и надежность инфраструктуры на наиболее грузонапряженных направлениях: Войновка – Богданович, ПермьЕкатеринбург и Екатеринбург – Дружинино. Чтобы сократить количество связанных с ремонтом ограничений пропуска поездов, будут применяться техника и технологии, позволяющие увеличить выработку и сократить потребность в технологических «окнах» (перерывах в движении). Так, на СвЖД в летней кампании задействованы 8 путевых машинных станций, более 100 единиц путевой техники.

Фото: предоставлено СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

В этом году ремонтно-путевая кампания стартовала раньше обычного: уже обновлено 98,7 км пути, заменено 29 стрелочных переводов на станциях Аксариха, Маслянская, Пост 31 км, Мангут, Кабельная, Кунгур. В настоящее время капитальный ремонт пути проводится на участках Екатеринбург – Нижний Тагил, ТюменьКамышлов, Тюмень – Ишим, Тюмень – Тобольск, Кузьма – Бородулино, Курья – Пермь-Сортировочная, Юг – Кукуштан, Кордон – Шамары. Одновременно с путевыми работами ведется ремонт инженерных сооружений (мостов, путепроводов, водопропускных труб, водоотводов и т.д.).

По результатам ремонтной кампании 2020 года будут повышены допускаемые скорости движения для пассажирских поездов в общей сложности на протяжении 156 км, для грузовых поездов – на 115 км.

Около 500 км пути будет отремонтировано на СвЖД в 2020 году.

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