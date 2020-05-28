2020-05-28T11:37:48+03:00
Общество

Достучаться до небес: смертельно больной екатеринбуржец мечтает уехать на море, чтобы красиво умереть

Житель Ленинского района Ильдар Хасанов поразил уральцев своей откровенностью
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: скриншот из фильма "Достучаться до небес" (Германия, 1997)Фото: скриншот из фильма "Достучаться до небес" (Германия, 1997)
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- Делайте добрые дела. Больше проводите времени с близкими. Отрывайтесь по полной, - эти и многие другие советы ектаеринбуржцы пишут уже три дня под постом жителя Ленинского района Ильдара Хасанова.

Недавно мужчина шокировал всех признанием – у него нашли рак на четвертой степени.

- Мне помогать не надо. Просто нашли у меня рак 4 степени, чем занять себя? Не могу уехать на море и красиво умереть. Что делать мне, подскажите. Денег тоже нет, - написал Хасанов в сервисе «Яндекс район».

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Большинство тех, кто оставил свой отзыв на пост, поддерживают земляка.

- Единственное, что порекомендую, живи на полную катушку. На все, что осталось время и меньше думай о болячке, дольше и качественней проживешь остаток дней, - пишет Сергей Л.

- Очень сочувствую тебе, Ильдар. Тебе бы с батюшкой поговорить, он тебе подскажет что надо делать. Самое время о душе подумать, - написал Андрей К.

- Взять кредит и уехать подальше, - указал Александр Камшилов

Мы попытались связаться с Ильдаром Хасановым через личные сообщения сервиса. Но в последний раз автор трогательного поста был в Сети три дня назад. На момент публикации Ильдар не ответил.

СПРАВКА «КП»

В культовом фильме Томаса Яна «Достучаться до небес» (Германия, 1997) главными героями были тяжелобольные пациенты, мечтающие перед смертью увидеть море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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