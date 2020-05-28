2020-05-28T11:15:06+03:00
Общество

Тинькофф Бизнес проводит акцию по подключению интернет-эквайринга со ставкой 0,5%

Специальная ставка 0,5% действует на первые 100 000 рублей в обороте компании в течение каждого календарного месяца
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Тинькофф Бизнес запустил акцию по подключению интернет-эквайринга со специальной ставкой 0,5% для компаний, которые занимаются продажами в онлайне:

· продуктов питания и еды;

· лекарств и товаров медицинского назначения;

· бытовой техники, электроники и средств связи;

· одежды;

· товаров повседневного спроса.

Срок действия акции — с 1 мая по 30 июня 2020 г. Специальная ставка 0,5% действует на первые 100 000 рублей в обороте компании в течение каждого календарного месяца. При обороте свыше 100 000 рублей ставка интернет-эквайринга составит 1% на сумму превышения. Если у клиента Тинькофф Бизнеса есть несколько магазинов или сайтов, то обороты по ним суммируются.

Стать участниками акции смогут все ИП и компании Екатеринбурга и области с расчетным счетом в Тинькофф Бизнесе, которые впервые подключают интернет-эквайринг Тинькофф, или любые другие компании-неклиенты Тинькофф. Для этого им необходимо открыть счет в банке — обслуживание счета в первые два месяца будет бесплатным.

Для участия в акции отраслевой MCC-код компании, который присваивается бизнесу во время регистрации, должен соответствовать списку кодов, указанных в условиях акции. Заявку на открытие счета можно оставить на сайте Tinkoff.ru или по телефону 8 800 555-77-78. Оформить заявку на интернет-эквайринг действующие клиенты Тинькофф Бизнеса могут через персонального менеджера.

Команда разработчиков Тинькофф бесплатно настроит интернет-эквайринг и установит форму оплаты на сайте клиента. Также специалисты Тинькофф выполнят необходимую интеграцию с онлайн-кассой либо предложат несколько партнеров на выбор с выгодными условиями обслуживания.

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