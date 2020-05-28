Ночью на трассе «Пермь – Екатеринбург» перекроют движение

28 Май 2020 2020-05-28T09:04:33+03:00

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В ночь с 28 на 29 мая, с 00:00 до 00:40, на трассе Р-242 «Пермь – Екатеринбург» дорожники временно перекроют движение для всех видов транспорта в оба направления. Дело в том, что на участке будут демонтировать надземный пешеходный переход. Объехать можно будет через Московский тракт.

- В настоящее время проход по надземному пешеходному переходу закрыт. Переход через проезжую часть пешеходами возможен через подземный переход в 300-х метрах от места ремонта, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Водителей и пешеходов дорожники просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД. А также учитывать всю информацию во время планирования маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU