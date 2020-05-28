В Екатеринбурге пьяный охранник украл с работы 845 тысяч

28 Май 2020 2020-05-28T08:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, охранника автоцентра, которого обвиняют в краже. Инцидент произошел в апреле этого года: мужчина пришел на работу пьяным и решил украсть содержимое сейфа, для этого у него были ключи, которыми он открыл двери в кассовое помещение.

- После этого при помощи углошлифовальной машины он попытался спилить замок, установленный на сейфе, однако сделать этого не смог в силу своего состояния и неприспособленности данного инструмента к подобным работам, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чуть позже охранник нашел на полке стеллажа ключ от самого сейфа, открыл его и забрал деньги в размере 800 тысяч рублей и устройство для использования 3D-очков стоимостью больше 45 тысяч рублей. после кражи он сбежал. Но его зафиксировали камеры видеонаблюдения, поэтому уже на следующий день его поймали полицейские.

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Верх-Исетский суд. Охраннику теперь грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU