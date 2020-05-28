2020-05-28T07:34:40+03:00
Общество

В День пограничника в Екатеринбурге закроют ЦПКиО имени Маяковского

Это будет сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей
Мария Трапезникова
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В День пограничника в Екатеринбурге закроют ЦПКиО имени МаяковскогоВ День пограничника в Екатеринбурге закроют ЦПКиО имени МаяковскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в День пограничника, который традиционно отмечается 28 мая, администрация ЦПКиО имени Маяковского приняла решение закрыть двери парка с 12:00. Это будет сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей из-за самоизоляции.

- Мы поздравляем всех, кто нес службу в рядах пограничных войск, с праздником и надеемся, что в следующем году вернемся к обычному формату массовых мероприятий в этот день, - сообщается на сайте администрации парка.

Напомним, что на территории Свердловской области режим самоизоляции действует до 1 июня. Всего же в регионе за все время зарегистрировано 4 425 случаев заражения коронавирусом, 21 смерть и 1 700 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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