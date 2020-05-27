Глава Роспотребнадзора: россияне мужественно переживают самоизоляцию

27 Май 2020 2020-05-27T20:07:50+03:00

Анна Попова: власть ничего не скрывает от россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Попова говорит, что власть не скрывает информацию от граждан в период пандемии

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Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что руководство страны действует в период пандемии коронавируса открыто, не замалчивая информацию о ситуации. По ее словам, люди обеспокоены ситуацией в стране, поэтому имеют полное право знать реальную обстановку.

- Важно оценивать положение не по слухам и сомнительным источникам, которые могут искажать картину или неверно трактовать какие-то положения, а из первых рук, точную и достоверную, - рассказывает Анна Попова в беседе с обозревателем KP.ru Александром Гамовым.

По ее словам, мировая практика показывает, что скрывать и замалчивать болезнь приводит к взрывному росту заболевших и, в конечном счете, к потерям.

Поэтому важна решительность в принимаемых руководством страны мерах.

- Мы должны поблагодарить друг друга за терпение, мужество, которые практически все проявили, проходя это испытание самоизоляцией, - говорит глава Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU