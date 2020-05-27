Почему не нужно бояться, если питомец болен коронавирусом: отвечает ветеринар
В России в конце мая официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом у кошки. Эта новость напугала многих владельцев питомцев, у которых дома живут коты и кошки.
Заслуженный ветеринар России Сергей Середа рассказал, почему не нужно паниковать, и что делать, если питомец не здоров. Об этом пишет KP.ru.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нет ни одного подтвержденного случая передачи коронавируса от собаки или кошки к человеку. Поэтому не стоит паниковать и выкидывать питомцев на улицу.
Вирус находится в организме кошки, но человек им заразиться не может, поэтому что животное – биологический тупик.
- Хочу заверить всех владельцев домашних животных, что на сегодняшний день причин для беспокойства не существует. Люди, радуйтесь тому, что вы живете, что рядом с вами есть ваши прекрасные питомцы, - говорит Сергей Середа.
По словам эксперта, нет никакого смысла бежать в ветеринарную клинику и проверять кошку или собаку на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU