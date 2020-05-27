Профессор Николай Филатов: таких вспышек, как в Москве, нигде не будет

27 Май 2020 2020-05-27T19:20:00+03:00

В регионах нет такой сплоченности населения, а, значит, не будет и вспышек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В России за последние сутки официально зафиксировано 8 338 новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущими сутками количество зараженных граждан в стране снизилось. Но пока радоваться еще рано.

О ситуации с коронавирусом рассказал профессор, эпидемиолог, член-корреспондент РАН Николай Филатов. Его словам приводит KP.ru.

По словам ученого, две недели разница между числом выявленных и обследованных увеличивается, вирус в популяции становится искать все труднее – это положительный фактор. Но летальность от коронавируса постепенно растет (1%), что плохо, потому что правильно лечить COVID-19 мы еще не научились.

Что касается вспышки инфекции в Москве, то в регионах аналогичных всплесков COVID-19 не будет.

- Для капельных инфекций основная роль – скученность, плотность населения. У нас второго такого региона в России с такой плотностью нет. Даже Санкт-Петербург по плотности уступает Москве намного. Поэтому не надо говорить, что там будет какой-то всплеск. Ничего не будет, никакого всплеска, - говорит Николай Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU