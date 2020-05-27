27 Май 2020 2020-05-27T18:55:14+03:00

На коронавирус проверили 116 человек, которые посещали детский сад одновременно с заболевшими Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учреждение посещал врач, у которого также был диагностирован COVID-19

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В Нижнем Тагиле коронавирус подтвердился у воспитанника детского сада «Детство». В этом же дошкольном учреждении ранее был зафиксирован случай заражения COVID-19 медика детской городской больницы, посещавшего дежурные группы. Когда стало известно о заболевшем враче, два подразделения детского сада закрыли на карантин. Всех, кто посещал дошкольное учреждение, обследовали медики.

- Проведено тестирование всех сотрудников и воспитанников — всего 116 человек. По его результатам зафиксирован один случай заболевания у воспитанника, - рассказали в региональном оперштабе.

По данным оперштаба, остальные тесты показали отрицательный результат. Помещения детского сада пока остаются закрытыми. Сегодня там была выполнена заключительная дезинфекция помещений с проведением лабораторного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU