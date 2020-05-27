2020-05-27T18:36:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области за сутки провели больше девяти тысяч исследований проб на коронавирус

Общее количество проведенных исследований за время пандемии составляет 259 300
Алина СУРИНА
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Сегодня в регионе зарегистрировано еще 235 заболевших коронавирусомСегодня в регионе зарегистрировано еще 235 заболевших коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за сутки провели больше девяти тысяч исследований проб на коронавирус. Данные об этом опубликовал региональный оперштаб. Пробы на коронавирус были взяты у людеи , имеющих показания для тестирования.

- По данным на 27 мая, за минувшие сутки в Свердловскои области проведено 9 008 исследований проб на коронавирус. Медиками обследовано 8 559 человек, - рассказали в региональном оперштабе.

Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 259 300. Всего за время пандемии обследовали 239 755 человек. Сегодня в регионе зарегистрировано еще 235 заболевших коронавирусом. В итоге общее число зарегистрированных случаев заболевания Covid-19 достигло 4 425 человек.

Динамика распространения коронавируса на 27 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на 27 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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