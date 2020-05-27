27 Май 2020 2020-05-27T16:34:16+03:00

Инспекторы проводят беседы с родителями и детьми о правилах безопасности на прогулке

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В Екатеринбурге сотрудники полиции и ГИБДД проводят профилактические рейды во дворах жилых домов. Инспекторы проводят беседы с родителями и детьми о правилах безопасности на прогулке. Один из рейдов прошел во дворе Вильгельма де Геннина 36, где в прошлом месяце семилетний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля. Ребенок выехал из-за стоящей машины.

- Сотрудники полиции вместе с родителями и детьми, гуляющими во дворе, проиграли действия пешеходов в опасных ситуациях, а именно, при выходе из подъезда, из-за стоящего во дворе транспорта, который ограничивает обзор, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Общественники, также участвовавшие в рейде, разместили на подъездах информационные листовки с разъяснением опасности дорожных «ловушек» во дворах. Одной из таких «ловушек» по словам Госавтоинспекторов является припаркованный у края проезжей части автомобиль, который закрывает обзор и для водителей и для пешеходов. Родителям необходимо объяснять детям, что выбегать из-за стоящего транспорта на проезжую часть опасно, так как водителю трудно успеть среагировать на неожиданно появившегося пешехода.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- Важно понимать, что пешеход может находится в «слепой зоне», поэтому крайне опасно проходить в непосредственной близости транспортного средства, совершающего маневры. Практически невозможно заметить коляску, детский велосипед или малолетнего ребенка, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В прошлом году в Екатеринбурге во дворах произошло 10 ДТП с участием детей. В шести случаях несовершеннолетние пострадали по собственной неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU