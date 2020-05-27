2020-05-27T14:52:16+03:00
На здоровье

Российские ученые изобрели препараты от коронавируса

Они уже показали свою эффективность
Лев ИСТОМИН
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Новые лекарства должны пройти испытанияНовые лекарства должны пройти испытанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ученые Российской академии наук изобрели опытные препараты, которые исследуют на эффективность в борьбе с коронавирусом. Новые лекарства представлены в виде капсул и раствора.

Специалисты полагают, что новые лекарства, в основе которых лежит неолактоферрин, могут не только побеждать коронавирус, но и препятствовать проникновению COVID-19 в здоровый организм. Об этом пишет NEWS.ru.

Неолактоферрин обладает противомикробной, а также противогрибковой и противовирусной активностью. Сейчас основными вирусами, для которых убедительно был показан ингибирующий эффект лактоферрина, являются цитомегаловирус, ВИЧ, ротавирус, а также вирусы простого герпеса, гепатита С и папилломы человека.

Российские исследователи полагают, что лекарства, созданные на основе неолактоферрина, смогут побороть коронавирус в организме за счет стимуляции естественного и адаптивного иммунитета. Они, вероятно, могут защитить от COVID-19 и здоровых людей, так как лактоферрин не дает вирусу проникнуть в клетку, а также препятствует его размножению.

Договоренность об испытаниях у ученых уже есть с Сеченовским университетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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