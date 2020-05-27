Российские ученые изобрели препараты от коронавируса
Ученые Российской академии наук изобрели опытные препараты, которые исследуют на эффективность в борьбе с коронавирусом. Новые лекарства представлены в виде капсул и раствора.
Специалисты полагают, что новые лекарства, в основе которых лежит неолактоферрин, могут не только побеждать коронавирус, но и препятствовать проникновению COVID-19 в здоровый организм. Об этом пишет NEWS.ru.
Неолактоферрин обладает противомикробной, а также противогрибковой и противовирусной активностью. Сейчас основными вирусами, для которых убедительно был показан ингибирующий эффект лактоферрина, являются цитомегаловирус, ВИЧ, ротавирус, а также вирусы простого герпеса, гепатита С и папилломы человека.
Российские исследователи полагают, что лекарства, созданные на основе неолактоферрина, смогут побороть коронавирус в организме за счет стимуляции естественного и адаптивного иммунитета. Они, вероятно, могут защитить от COVID-19 и здоровых людей, так как лактоферрин не дает вирусу проникнуть в клетку, а также препятствует его размножению.
Договоренность об испытаниях у ученых уже есть с Сеченовским университетом.
ИСТОЧНИК KP.RU