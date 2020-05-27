В Асбесте задавили садовода, который не дошел до "зебры" пару метров

27 Май 2020 2020-05-27T14:22:21+03:00

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На въезде в поселок Рефтинский ранним утром произошла смертельная авария. Пенсионер перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса отечественной легковушки. При этом пожилой мужчина не дошел до «зебры» всего лишь несколько метров.

За рулем ВАЗ-2110 находился 29-летний водитель. За пять лет, которые он ездит за рулем, он получал всего лишь один штраф.

- Погибший – это житель поселка Рефтинский, утром он направлялся на свой садовый участок, который расположен в 20 метрах от места происшествия, - говорят в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. – Для перехода дороги мужчина выбрал не предназначенное для этого место, не дойдя до пешеходного перехода несколько метров.

К слову, в прошлом году пенсионера уже штрафовали за то что он переходил дорогу в неположенном месте.

Для справки: за 4 месяца 2020 года на территории Свердловской области по собственной неосторожности 13 пешеходов погибли и еще 79 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU