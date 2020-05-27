В Екатеринбург прибыли из Китая 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу

27 Май 2020 2020-05-27T13:14:32+03:00

Часть партии отправится в медицинские учреждения Свердловской области, другая в больницы Челябинской области.

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Партия экспресс-тестов на антитела к коронавирусу прибыла в Екатеринбург из Китая. Это гуманитарная помощь от Фонда Святой Екатерины, 110 тысяч изделий приобрели на деньги гендиректора УГМК Андрея Козицына и владельца РМК Игоря Алтушкина.

- Экспресс-тесты аккредитованы китайским министерством здравоохранения, их аналоги медики использовали в Ухане, и теперь изделия экспортируют в Европу и США. Стоимость партии - около 860 тысяч долларов,- сообщили в Фонде Святой Екатерины.

Гуманитарный груз распределят по медицинским учреждениям Свердловской и Челябинской областей. Отметим, тесты помогают определять, переболел ли человек коронавирусом или нет. Однако не дает гарантий, что вы вновь не заразитесь инфекцией.

Тесты имеют сертификат качества. Фото: предоставлено Фондом Святой Екатерины.

Напомним, ранее на Урал доставили 20 аппаратов ИВЛ, еще 80 приборов должны доставить в конце мая. Их тоже приобрели на деньги уральских медных олигархов.

Уральские регионы в течение апреля и мая получили гуманитарный груз, состоящий из более чем 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря - одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 тонн, - добавили в благотворительном фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU