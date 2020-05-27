2020-05-27T13:14:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбург прибыли из Китая 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу

Часть партии отправится в медицинские учреждения Свердловской области, другая в больницы Челябинской области.
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Груз распределят среди уральских больниц. Фото: предоставлено Фондом Святой Екатерины.Груз распределят среди уральских больниц. Фото: предоставлено Фондом Святой Екатерины.
Изменить размер текста:

Партия экспресс-тестов на антитела к коронавирусу прибыла в Екатеринбург из Китая. Это гуманитарная помощь от Фонда Святой Екатерины, 110 тысяч изделий приобрели на деньги гендиректора УГМК Андрея Козицына и владельца РМК Игоря Алтушкина.

- Экспресс-тесты аккредитованы китайским министерством здравоохранения, их аналоги медики использовали в Ухане, и теперь изделия экспортируют в Европу и США. Стоимость партии - около 860 тысяч долларов,- сообщили в Фонде Святой Екатерины.

Гуманитарный груз распределят по медицинским учреждениям Свердловской и Челябинской областей. Отметим, тесты помогают определять, переболел ли человек коронавирусом или нет. Однако не дает гарантий, что вы вновь не заразитесь инфекцией.

Тесты имеют сертификат качества. Фото: предоставлено Фондом Святой Екатерины.

Тесты имеют сертификат качества. Фото: предоставлено Фондом Святой Екатерины.

Напомним, ранее на Урал доставили 20 аппаратов ИВЛ, еще 80 приборов должны доставить в конце мая. Их тоже приобрели на деньги уральских медных олигархов.

Уральские регионы в течение апреля и мая получили гуманитарный груз, состоящий из более чем 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря - одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 тонн, - добавили в благотворительном фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские ученые изобрели препараты от коронавируса
В Асбесте задавили садовода, который не дошел до "зебры" пару метров
«Балтика» планирует к 2022 году обеспечить сбор и переработку не менее 50% объемов выпускаемой компанией на рынок упаковки
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
Как свердловчанам старше 65 лет получить оплачиваемый больничный: отвечает фонд социального страхования
В Екатеринбург прибыли из Китая 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу
Жизнь по цене однушки: на Среднем Урале 26 врачей получили выплаты в связи с заболеванием коронавирусом
Евгений Ройзман пообщается с горожанами в эфире радио «Комсомольская правда»
Мэр Екатеринбурга пообещал уральцам сюрприз на День города
В Екатеринбурге прекратились поиски пропавшей 13-летней Екатерины Топычкановой
ЕВРАЗ направит 380 миллионов рублей на развитие Качканарского городского округа
Один человек скончался от коронавируса в Свердловской области за последние сутки
В общежитии УрФУ скончалась студентка из Гвинеи
В Екатеринбурге отдел полиции закрылся на карантин из-за коронавируса
В Свердловской области двое парней поехали в лес на велосипедах и заблудились
«Пойдет под церковный суд»: бывшему духовнику Поклонской отцу Сергию запретили носить крест
В Екатеринбург эвакуировали 43 свердловчан из Таджикистана
«Это в прошлом»: свердловчане признались, что перестали давать взятки инспекторам ГИБДД
«Отпросилась покататься на роликах»: появились подробности пропажи 13-летней Екатерины Топычкановой из Екатеринбурга
Роспотребнадзор нашел нарушение в работе овощебазы №4 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница с двумя косичками
Реновация по-уральски: крупный застройщик может перестроить гостиницу «Исеть» в Екатеринбурге