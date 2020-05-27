2020-05-27T13:12:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Жизнь по цене однушки: на Среднем Урале 26 врачей получили выплаты в связи с заболеванием коронавирусом

Об этом рассказала управляющий Свердловским региональным отделением фонда социального страхования Елена Альшиц
Олег ГАЛИМОВ
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В случае причинения вреда здоровью из-за развития или осложнения, вызванного COVID-19, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, размер выплаты составит 68 811 рублейВ случае причинения вреда здоровью из-за развития или осложнения, вызванного COVID-19, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, размер выплаты составит 68 811 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области уже 26 врачей обратились за страховыми выплатами в связи с заболеванием COVID-19. Об этом рассказала управляющий Свердловским региональным отделением фонда социального страхования Елена Альшиц.

- Вопрос о выплатах решает специальная комиссия, которая выдает соответствующую справку. При наличии этой справки фонд социального страхования назначает выплату на следующий день,- пояснила Елена Альшиц.

Каков размер выплаты в зависимости от страхового случая?

В случае смерти медработника выплата будет равна 2 752 452 рублей.

В случае причинения вреда здоровью из-за развития или осложнения, вызванного COVID-19, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, размер выплаты составит 68 811 рублей.

Если же перенесенная медработником коронавирусная инфекция повлекла инвалидность, размеры выплат предусмотрены следующие:

инвалиду I группы - 2 064 339 рублей;

инвалиду II группы - 1 376 226 рублей;

инвалиду III группы - 688 113 рублей.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ВРАЧА?

Такое право предоставлено супругам, родителям (усыновителям), дедушкам и бабушкам медработника, а также его подопечным либо несовершеннолетним детям.

- Выплата может быть разделена между обратившимися родственниками в равных долях, - отмечают в надзорном ведомстве, - рассказали «КП» в прокуратуре Орджоникидзевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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