Жизнь по цене однушки: на Среднем Урале 26 врачей получили выплаты в связи с заболеванием коронавирусом
В Свердловской области уже 26 врачей обратились за страховыми выплатами в связи с заболеванием COVID-19. Об этом рассказала управляющий Свердловским региональным отделением фонда социального страхования Елена Альшиц.
- Вопрос о выплатах решает специальная комиссия, которая выдает соответствующую справку. При наличии этой справки фонд социального страхования назначает выплату на следующий день,- пояснила Елена Альшиц.
Каков размер выплаты в зависимости от страхового случая?
В случае смерти медработника выплата будет равна 2 752 452 рублей.
В случае причинения вреда здоровью из-за развития или осложнения, вызванного COVID-19, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, размер выплаты составит 68 811 рублей.
Если же перенесенная медработником коронавирусная инфекция повлекла инвалидность, размеры выплат предусмотрены следующие:
инвалиду I группы - 2 064 339 рублей;
инвалиду II группы - 1 376 226 рублей;
инвалиду III группы - 688 113 рублей.
КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ВРАЧА?
Такое право предоставлено супругам, родителям (усыновителям), дедушкам и бабушкам медработника, а также его подопечным либо несовершеннолетним детям.
- Выплата может быть разделена между обратившимися родственниками в равных долях, - отмечают в надзорном ведомстве, - рассказали «КП» в прокуратуре Орджоникидзевского района.
ИСТОЧНИК KP.RU