Евгений Ройзман пообщается с горожанами в эфире радио «Комсомольская правда»

27 Май 2020 2020-05-27T13:03:45+03:00

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Программа «Правда. Музыка. Свобода» возвращается на радио «Комсомольская правда». 29 мая в 14:00 в эфире на 92.3 fm снова будет звучать лучшая уральская музыка, а в студии появятся гости, с которыми мы обсудим самые важные новости.

За актуальную повестку в пятничном эфире будет отвечать Евгений Ройзман. Это гость, который знаком каждому екатеринбуржцу и не нуждается в представлении. Мы поговорим с Евгением Вадимовичем о жизни города в период изоляции, наши проблемы и перспективы.

«Правда. Музыка. Свобода» в эфире 29 мая в 14:00

За качественный блюз в эфире будет отвечать основатель и фронтмен группы «Blues Doctors» - екатеринбургский музыкант, гитарист и шоумен Владимир Демьянов. В комментариях вы можете задать вопросы гостям, и наши ведущие – Андрей Белоусов и Роман Сухих – озвучат их в прямом эфире.

Присоединяйтесь к эфиру на волнах:

92.3 FM (Екатеринбург)

96.6 FM (Нижний Тагил)

89.5 FM (Серов)

Смотрите трансляцию в нашей группе Вконтакте и на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU