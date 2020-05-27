Один человек скончался от коронавируса в Свердловской области за последние сутки

27 Май 2020 2020-05-27T11:40:07+03:00

В Оперативном штабе сообщают, что всего от Covid-19 в регионе скончались 21 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области умер один пациент от коронавирусной инфекции. Это данные за последние сутки к 27 мая. В Оперативном штабе сообщают, что всего от Covid-19 в регионе скончались 21 человек.

- Сейчас к аппаратам ИВЛ подключено 20 человек, всего в тяжелом состоянии 39 уральцев. Другие пациенты состоянии средней тяжести также находятся в 40-й больнице и других учреждения региона, - говорят в оперштабе.

Напомним, за сутки в Свердловской области тесты на коронавирус подтвердили 235 зараженных. Выписали из больницы 201 пациента. Всего в регионе заболели 4 425 уральцев.

Динамика распространения коронавируса на 27 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU