В Екатеринбурге отдел полиции закрылся на карантин из-за коронавируса
В Екатеринбурге отдел полиции закрылся на карантин из-за коронавируса, сообщает издание «Лампа».
- Вирус обнаружили у замначальника отдела полиции № 7. Вслед на самоизоляцию ушел и начальник отдела с другими руководителями, - пишет издание.
«Комсомолка» обратилась в пресс-группу УМВД за комментарием, но там отказались общаться на эту тему. В свердловском оперштабе переадресовали вопрос к силовикам.
- Обращайтесь пожалуйста в ведомство, - ответили в оперштабе.
ОФИЦИАЛЬНО
Всего на Среднем Урале, таким образом, зарегистрировано 4190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекциией. По состоянию на 26 мая, уральские врачи вылечили 1499 пациентов. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19 – общее число достигло 20.
ИСТОЧНИК KP.RU