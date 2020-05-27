27 Май 2020 2020-05-27T09:59:55+03:00

В оперштабе также не стали отвечать на вопросы журналистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге отдел полиции закрылся на карантин из-за коронавируса, сообщает издание «Лампа».

- Вирус обнаружили у замначальника отдела полиции № 7. Вслед на самоизоляцию ушел и начальник отдела с другими руководителями, - пишет издание.

«Комсомолка» обратилась в пресс-группу УМВД за комментарием, но там отказались общаться на эту тему. В свердловском оперштабе переадресовали вопрос к силовикам.

- Обращайтесь пожалуйста в ведомство, - ответили в оперштабе.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на Среднем Урале, таким образом, зарегистрировано 4190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекциией. По состоянию на 26 мая, уральские врачи вылечили 1499 пациентов. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19 – общее число достигло 20.

ИСТОЧНИК KP.RU