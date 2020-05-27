В Екатеринбург эвакуировали 43 свердловчан из Таджикистана

27 Май 2020 2020-05-27T08:18:41+03:00

Две недели пассажиры вывозного рейса проведут на карантине в обсерваторе

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«Уральские авиалинии» специальным рейсом вернули на родину 208 россиян из Таджикистана. Рейс из Душанбе прибыл в Екатеринбург 27 мая. В самолете находились свердловчане, которые после прилета проведут две недели на карантине в обсерваторе.

-После прохождения таможенного и пограничного контроля, осмотра специалистами Роспотребнадзора 43 человека, в том числе несколько детей были направлены на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор, - сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Все остальные эвакуированные пассажиры из Таджикистана отправились в свои регионы.

Напомним, все приезжие из заграницы обязаны провести 14-дневный карантин в специальном обсерваторе. Им не положено выходить из комнат, каждый день за ними наблюдает медперсонал.

ИСТОЧНИК KP.RU