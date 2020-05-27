«Это в прошлом»: свердловчане признались, что перестали давать взятки инспекторам ГИБДД
В Свердловской области перестали давать взятки инспекторам ГИБДД. К такому выводу пришли аналитики автомобильного портала «Дром», когда провели опрос на эту тему. Участники отвечали на вопрос «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?». 83% свердловчан не дают или последний раз «очень давно» подкупали сотрудника дорожной полиции.
- Ни разу не давали взятку Госавтоинспектору 41% жителей Свердловской области, 42% – очень давно. Среди тех, кто нарушал закон вариант «2-3 года назад» выбрали 7%, ответы «в прошлом году» и «на днях» набрали по 4%, «в этом году» – 2%, - сообщает пресс-служба портала «Дром».
По словам водителей, эпоха взяток уже давно ушла в прошлое. Кстати, похожие результата опроса в большинстве регионах России. Честно признались о подкупе полицейских водители Республики Саха, а вот Камчатском крае наоборот против коррупции.
Напомним, подкуп сотрудника ГИБДД — уголовное преступление. В качестве наказания нарушителю предусмотрен реальный срок в тюрьме, принудительные работы или штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU