«Это в прошлом»: свердловчане признались, что перестали давать взятки инспекторам ГИБДД

27 Май 2020 2020-05-27T07:43:27+03:00

По словам водителей, последний раз они пытались подкупить полицейского на дороге 2-3 года назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам водителей, последний раз они пытались подкупить полицейского на дороге 2-3 года назад

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В Свердловской области перестали давать взятки инспекторам ГИБДД. К такому выводу пришли аналитики автомобильного портала «Дром», когда провели опрос на эту тему. Участники отвечали на вопрос «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?». 83% свердловчан не дают или последний раз «очень давно» подкупали сотрудника дорожной полиции.

- Ни разу не давали взятку Госавтоинспектору 41% жителей Свердловской области, 42% – очень давно. Среди тех, кто нарушал закон вариант «2-3 года назад» выбрали 7%, ответы «в прошлом году» и «на днях» набрали по 4%, «в этом году» – 2%, - сообщает пресс-служба портала «Дром».

По словам водителей, эпоха взяток уже давно ушла в прошлое. Кстати, похожие результата опроса в большинстве регионах России. Честно признались о подкупе полицейских водители Республики Саха, а вот Камчатском крае наоборот против коррупции.

Напомним, подкуп сотрудника ГИБДД — уголовное преступление. В качестве наказания нарушителю предусмотрен реальный срок в тюрьме, принудительные работы или штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU