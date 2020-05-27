Роспотребнадзор нашел нарушение в работе овощебазы №4 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге проверили овощебазу №4 в Железнодорожном районе города. По данным регионального оперштаба, на предприятие нагрянули сотрудники Роспопотребнадзора и министерства общественной безопасности. Ревизоры смотрели, выполняются ли на овощебазе ограничительные меры, связанные с коронавирусом
- По итогам проверки составлен протокол осмотра. На данный момент известно только об одном нарушении - отсутствии бесконтактного градусника измерения температуры тела в одном из павильонов. Данных о COVID-19 на этот момент нет, - рассказали в оперативном штабе Свердловской области.
Напомним, по официальным данным в Свердловской области заболели коронавирусом 4 190 человек, из них 1 499 уже выписаны домой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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