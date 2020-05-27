В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница с двумя косичками

27 Май 2020 2020-05-27T07:53:23+03:00

Екатерина Топычканова ушла из дома 26 мая и с тех пор не выходила на связь

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В Екатеринбурге объявили поиски 13-летней девочки-подростка. Девушка пропала в Кировском микрорайоне 26 мая. С тех пор Екатерина Топычканова на связь не выходила. Поисками занимаются два волонтерских отряда «Прорыв» и «Лиза Алерт», а также полиция.

- На момент пропажи была одета: чёрные джинсы, тёмно синяя кофта (по пояс, с капюшоном, рукав длинный). Бирюзовые кроссовки. Волосы собраны в высокий хвост или заплетены в две косички, - говорится в ориентировке «Прорыва».

Приметы 13-летней Екатерины Топычкановой:

Рост: 152-155 см.

Телосложение: худощавая.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: длинные, русые.

Всем, кто знает о местоположении девушки, просят звонить в полицию или сообщать по телефонам: 8-900-044-02-20 (Наталия), 8-904-163-99-57 (Юлия Зайка).

ИСТОЧНИК KP.RU