В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница с двумя косичками
В Екатеринбурге объявили поиски 13-летней девочки-подростка. Девушка пропала в Кировском микрорайоне 26 мая. С тех пор Екатерина Топычканова на связь не выходила. Поисками занимаются два волонтерских отряда «Прорыв» и «Лиза Алерт», а также полиция.
- На момент пропажи была одета: чёрные джинсы, тёмно синяя кофта (по пояс, с капюшоном, рукав длинный). Бирюзовые кроссовки. Волосы собраны в высокий хвост или заплетены в две косички, - говорится в ориентировке «Прорыва».
Приметы 13-летней Екатерины Топычкановой:
Рост: 152-155 см.
Телосложение: худощавая.
Цвет глаз: голубые.
Волосы: длинные, русые.
Всем, кто знает о местоположении девушки, просят звонить в полицию или сообщать по телефонам: 8-900-044-02-20 (Наталия), 8-904-163-99-57 (Юлия Зайка).
ИСТОЧНИК KP.RU