2020-05-26T23:05:47+03:00
Недвижимость

Реновация по-уральски: крупный застройщик может перестроить гостиницу «Исеть» в Екатеринбурге

Весь «Городок чекистов» нужно приводить в порядок
Лев ИСТОМИНАлина СУРИНА
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Гостиница нуждается в реконструкции. Фото: Яндекс.КартыГостиница нуждается в реконструкции. Фото: Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге несколько лет обсуждается возможность реконструкции гостиницы «Исеть» на пересечении улиц Луначарского и Ленина. Здание несколько лет пустует и постепенно приходит в негодность, так как подвальное помещение гостиницы частично затоплено.

Зданию необходим не просто капитальный ремонт, а глобальная реконструкция, которую планируют к юбилею Екатеринбурга провести областные власти (здание находится в их собственности).

Реновацией гостиницы «Исеть» и, а в перспективе и всего «Городка чекистов» может заняться компания «Атомстройкомплекс». Такая идея сейчас обсуждается, а в конце 2020 года планируется запуск подготовки проектной документации.

В компании прокомментировали ситуацию для «КП-Екатеринбург». Заниматься нужно не только одним зданием гостиницы, рассказывают в «Атомстройкомплексе», а всем комплексом целиком. Не стоит забывать и про людей, которые здесь живут, ведь большая часть зданий - это жилая застройка.

- Сегодня мы говорим о том, что городу нужна комплексная реконструкция центральных кварталов. Мы должны объединить усилия и разработать программу, в которой будут четко прописаны алгоритмы работы с центральными территориями, разграничены зоны ответственности, понятен размер инвестиций и сроки их окупаемости, - рассказывают в компании застройщика. – Это можно решить только совместными усилиями бизнеса и власти. «Городок чекистов» может стать пилотным кварталом, на примере которого мы можем разработать такие алгоритмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Реновация по-уральски: крупный застройщик может перестроить гостиницу «Исеть» в Екатеринбурге
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