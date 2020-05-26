За сутки в Свердловской области провели 6 393 исследования проб на коронавирус
За сутки в Свердловской области провели 6 393 исследования проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб. Пробы были взяты у людей, имеющих показания для тестирования. Также за сутки медиками было обследовано 5 939 человек.
- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 250 292. Обследовано всего 231 196 человек, - рассказали в региональном оперштабе.
Сегодня стало известно о 207 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных уральцев с начала пандемии достигло 4 190 человек. Кроме того, сегодня количество выписанных пациентов, победивших коронавирус, оказалось больше, чем новых заболевших: 229 против 207.
Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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