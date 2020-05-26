2020-05-26T17:51:27+03:00
Общество

Загородные лагеря на Урале из-за коронавируса будут работать по новым правилам

Детские учреждения в Екатеринбурге и Свердловской области откроются 15 июня
Алина СУРИНА
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Загородные лагеря откроют с 15 июняЗагородные лагеря откроют с 15 июня
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В Свердловской области и Екатеринбурге вскоре стартует летняя оздоровительная кампания. Летние загородные лагеря планируется, открывать с 15 июня. Сегодня на сайте оздоровительной компании региона опубликовали декларацию соответствия санитарно-эпидемиологическим условиям без которой во время угрозы распространения коронавирусной инфекции загородные лагеря не откроют.

В этом году из-за ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавируса загородные лагеря будут работать по новым правилам. Выход за территорию во время лагерных смен будет запрещен. Кроме того, согласно опубликованному документу территории детских учреждений будет запрещено посещать родителям. Также запрещены передачи любых продуктов питания.

В документе указано, что в лагерях будет введено ограничение на проведение массовых, общих мероприятий в закрытых помещениях. Это касается в клубов, спортивных залов и бассейнов.

Перед началом рабочего дня медицинским работником лагеря будет проводится визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ и измерение температуры. Сотрудников лагеря с температурой выше 37 или признаками ОРВИ будут отстранять от работы. О выявлении симптомов инфекции в обязательном порядке будет соощаться в Роспотребнадзор. Все работники должны будут соблюдать масочный режим и менять маски каждые два часа.

В документе указано, что питание будет организовано малыми группами, то есть нахождение всех отрядов в столовой будет под запретом. Также в декларации прописан алгоритм действий в случае подозрения заболевания коронавирусной инфекцией.

Заполненный документ руководителям загородных лагерей, чтобы иметь возможность принимать детей, необходимо направить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области за 10 дней до начала работы 1 смены.

Выдержка из декларации Фото: скриншот с сайта уральские-каникулы.рф

Выдержка из декларации Фото: скриншот с сайта уральские-каникулы.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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