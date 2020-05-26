В оперштабе прокомментировали информацию о невыплатах врачам скорой Екатеринбурга COVID-19

26 Май 2020 2020-05-26T17:01:30+03:00

По официальной информации, на подстанции № 11 нет заболевших

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В свердловском оперштабе прокомментировали информацию о невыплатах заболевшим коронавирусом врачам станции скорой помощи № 11 Екатеринбурга, которая появилась в ряде СМИ.

- В настоящий момент ни руководство Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, ни отделение Фонда социального страхования не получали данных о заболевании сотрудников подстанции №11. Такое уведомление является обязательным условием для организации работы по страховым выплатам. В случае, если информация будет направлена, рассмотрение вопроса безотлагательно начнется, - ответили «КП» в оперштабе.

Также сообщается, что на сегодняшний день лишь пять сотрудников скорой обратились за страховыми выплатами.

- Сотрудникам любого медицинского учреждения, получившим заражение коронавирусной инфекций, необходимо обратиться в ту больницу, где им был поставлен диагноз, для оформления необходимого уведомления — в случае, если оно по каким-то причинам не было оформлено, - пояснили в оперштабе.

Стоит отметить, что процесс начисления страховых выплат в Свердловской области идет. По данным регионального Фонда социального страхования, средства уже получили 12 медиков — каждый по 68 811 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU