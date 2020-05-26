2020-05-26T16:28:25+03:00
Общество

В Свердловской области пострадавшим от урагана вернули свет

Без электричества после сильного ветра вчера остались больше 130 тысяч человек
Алина СУРИНА
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Электричество отключилось в домах уральцев вчера вечером после ураганного ветраЭлектричество отключилось в домах уральцев вчера вечером после ураганного ветраФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области пострадавшим от урагана вернули свет. Электричество вернули во все города региона. Об этом рассказал руководитель регионального штаба по обеспечению энергобезопасности, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, вчера вечером в Свердловской области сильный ветер, достигавший 28 метров в секунду, оставил без света больше 130 тысяч уральцев. Ураган, сопровождавшийся сильными дождями и градом, вызвал серьезные технологические нарушения на объектах электроснабжения 23 муниципалитетов. Некоторые жители региона сидели без света до сегодняшнего вечера.

- Работы на поврежденных энергообъектах осуществляли 109 аварийно-восстановительных бригад МРСК Урала, Облкоммунэнерго, РСК и других сетевых организаций области общей численностью 370 человек и 137 единиц техники. Для максимального сокращения перерыва в электроснабжении использовались временные схемы подключения и резервные источники электроснабжения, - рассказали в департаменте информационной политики.

Большую часть уральцев подключили к электричеству к утру. На 11 часов без света оставалось около 5 300 жителей. К трем часам дня света не было в домах жителей восьми городов области. В пять часов вечера стало известно, что электричество вернули в дома всех жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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