Группа НЛМК продолжает оказывать поддержку медицинским организациям Свердловской области
Группа НЛМК в рамках программы поддержки регионов присутствия на фоне пандемии COVID-19 направила 10 млн рублей на приобретение стационарных аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге.
Поддержку медицинскому учреждению компания оказала через специальный фонд Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, созданный для борьбы с коронавирусной инфекцией. Первая партия – 20 аппаратов ИВЛ, – уже доставлена в госпиталь. Из них 6 приобретены с помощью НЛМК.
Фото: Группа НЛМК
Это не первая помощь компании медицинским организациям Свердловской области. В апреле Группа НЛМК передала 6 легковых медицинских автомобилей в больницы Березовского, Ревды и Режа. Также для борьбы с распространением коронавирусной инфекции компания помогает медучреждениям региона с приобретением защитных средств.
Фото: Группа НЛМК