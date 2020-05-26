Группа НЛМК продолжает оказывать поддержку медицинским организациям Свердловской области

26 Май 2020 2020-05-26T15:57:36+03:00

Группа НЛМК направила 10 миллионов рублей на приобретение стационарных аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге

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Группа НЛМК в рамках программы поддержки регионов присутствия на фоне пандемии COVID-19 направила 10 млн рублей на приобретение стационарных аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге.

Поддержку медицинскому учреждению компания оказала через специальный фонд Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, созданный для борьбы с коронавирусной инфекцией. Первая партия – 20 аппаратов ИВЛ, – уже доставлена в госпиталь. Из них 6 приобретены с помощью НЛМК.

Фото: Группа НЛМК

Это не первая помощь компании медицинским организациям Свердловской области. В апреле Группа НЛМК передала 6 легковых медицинских автомобилей в больницы Березовского, Ревды и Режа. Также для борьбы с распространением коронавирусной инфекции компания помогает медучреждениям региона с приобретением защитных средств.