Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 42 тысячи

26 Май 2020 2020-05-26T14:50:39+03:00

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Аналитики Свердловскстата подсчитали среднюю зарплату жителей Среднего Урала. И выяснили, что в марте она составила 42,1 тысячу рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра увеличилась на 7,1%.

Самыми высокооплачиваемыми сферами стали финансовая и страховая (специалистам платят порядка 72,6 тысяч), научные исследования и разработки (по 65,3 тысячи), а также сфера информатизации и связи (по 62,9 тысяч). Самые низкие зарплаты – у сотрудников гостиничного бизнеса и общепита – в среднем, по 24,1 тысячи рублей.

Самый заметный прирост в зарплате оказался у работников сферы государственного управления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения. Цифра увеличилась на 13,2%. А вот в сфере строительства она, наоборот, понизилась – но ненамного, всего на 0,9%.

В апреле специалисты департамента по труду и занятости Свердловской области спрогнозировали, что на фоне пандемии коронавируса число безработных в регионе увеличится. По данным директора департамента Натальи Бордюговой, с начала января в службу занятости обратились почти 49 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU