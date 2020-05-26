2020-05-26T13:49:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге мошенники обманули 80-летнюю пенсионерку, представившись соцзащитой

Незнакомцы сказали бабушке, что ей полагается государственная выплата в размере 2 тысяч рублей и попросили сдать сдачу с пятитысячной купюры
Юлия СТАЛИНА
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Незнакомцы сказали бабушке, что ей полагается государственная выплата в размере 2 тысяч рублей и попросили сдать сдачу с пятитысячной купюры.Незнакомцы сказали бабушке, что ей полагается государственная выплата в размере 2 тысяч рублей и попросили сдать сдачу с пятитысячной купюры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге участились случаи мошенничества среди пожилых людей. Вот недавно от рук обманщиков пострадала 80-летняя женщина, которая ко всему прочему имеет статус малолетнего узника фашистских концлагерей. В квартиру пенсионерки постучались незнакомцы и представились соцзащитой. Сказали, что принесли государственную выплату, 2 тысячи рублей, и попросили разменять пятитысячную купюру. Как только мошенники ушли ,жертва обнаружила, что деньги фальшивые.

Екатеринбургские волонтеры движения «Дорогами добра» обратились в полицию, как только узнали о случившемся. В настоящее время они ожидают возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе всероссийской коалиции «Забота рядом».

- У мошенников нет ничего святого. Приходят к самым немощным, к самым одиноким и беззащитным. Наша подопечная пережила нацистский концлагерь, тяжелые послевоенные годы, и вот теперь в своем преклонном возрасте стала жертвой бессовестных аферистов, - заявил руководитель движения «Дорогами добра» Валерий Басай.

Чтобы защитить пожилых людей от мошенников, волонтеры создали специальный отряд из 36 пенсионеров-добровольцев. Они обзванивают стариков и рассказывают, как не стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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