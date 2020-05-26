Вариант горельефа к 300-летию Екатеринбурга выберет Зураб Церетели
В Историческом сквере Екатеринбурге к 300-летию города в 2023 году установят большой горельеф, который станет подарком всем горожанам.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил состав комиссии, которая займется отбором заявок на участие в конкурсе по созданию горельефа, а также состав жюри.
Возглавит жюри конкурса на разработку эскизного проекта горельефа в Историческом сквере Президент Российский академии художеств, директор Московского музея современного искусства, директор Галереи искусств Зураб Церетели.
Также в состав жюри вошли заместитель мэра по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов.
ИСТОЧНИК KP.RU