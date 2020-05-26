«Екатеринбурггаз» значительно улучшил газоснабжение поселка Шувакиш

26 Май 2020 2020-05-26T13:39:21+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «Екатеринбурггаз» завершило реализацию проекта по повышению качества газоснабжения поселка Шукавиш. Эта территория в Железнодорожном районе была газифицирована еще в 1999 году, но в связи с активным развитием поселка и выросшим потреблением газа потребовалось увеличение объемов поставок. Голубым топливом здесь обеспечены 288 индивидуальных домов и школьная котельная, строятся все новые коттеджи. Жители удаленных улиц стали жаловаться на нехватку топлива зимой, а желающие перейти на газ не могли подключить свои дома к сетям из-за дефицита пропускной способности.

Для решения проблемы специалисты АО «Екатеринбурггаз» провели серьезные работы по проектированию и строительству новых газопроводов высокого и низкого давления. Выполнено 6 закольцовок газопроводов по улицам Свободы, Советская, Археологов, Первый проезд, Соколиная, Сагринская. В поселке установлен новый газорегуляторный пункт (на фото). Инвестиции АО «Екатеринбурггаз» в реализацию проекта составили 24 миллиона рублей.

К газовым сетям Шувакиша уже подключаются новые потребители. Работы по развитию системы газоснабжения Екатеринбурга продолжаются.