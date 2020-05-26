26 Май 2020 2020-05-26T13:28:20+03:00

С начала лета из Екатеринбурга запускают прямой рейс до Минеральных вод Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Если вы уже совсем отчаялись планировать летний отпуск за границей, специалисты предлагают вам отдых внутри страны, на излюбленном курорте писателя Николая Гоголя. Начиная с 1 июня из Екатеринбурга будут летать прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» в Кавказские Минеральные воды.

- Из столицы Урала самолеты будут летать сначала четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. А с 1 июля рейсы станут ежедневными, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Мы, кстати, не так давно делали большой текст о том, куда можно будет слетать в отпуск, как только в Свердловской области снимут ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU