С начала лета из Екатеринбурга запускают прямой рейс до Минеральных вод
Если вы уже совсем отчаялись планировать летний отпуск за границей, специалисты предлагают вам отдых внутри страны, на излюбленном курорте писателя Николая Гоголя. Начиная с 1 июня из Екатеринбурга будут летать прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» в Кавказские Минеральные воды.
- Из столицы Урала самолеты будут летать сначала четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. А с 1 июля рейсы станут ежедневными, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Мы, кстати, не так давно делали большой текст о том, куда можно будет слетать в отпуск, как только в Свердловской области снимут ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU