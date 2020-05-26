Последствия урагана на Урале: повреждено два десятка автомобилей

26 Май 2020 2020-05-26T13:26:22+03:00

Сейчас в Свердловской области подсчитывают ущерб от стихии

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В Екатеринбурге и Свердловской области подсчитывают ущерб от урагана, который задел регион вечером 25 мая. Из-за стихии погибли четыре человека.

Повреждения зафиксированы в 120 населенных пунктах, где пострадали 46 574 частных дома с населением 136 520 человек, в числе которых – 17 301 ребенок.

- Зафиксировано 99 падений деревьев, 13 отрывов кровли и 77 обрывов ЛЭП. Повреждено двадцать автомобилей, два остановочных комплекса, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его словам, в настоящее время устанавливается сумма ущерба от непогоды.

Отметим, что вечером без электроэнергии остались 130 тысяч человек. Жертвами непогоды стали жители Екатеринбурга, Арамили и Полевского. Сейчас проводится прокурорская проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781208" frameborder="0"></iframe> Один человек погиб из-за сорванной ураганом крыши банка в Свердловской области.Ураганный ветер сорвал крышу местного СКБ-Банка в Арамиле Свердловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU