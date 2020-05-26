Последствия урагана на Урале: повреждено два десятка автомобилей
В Екатеринбурге и Свердловской области подсчитывают ущерб от урагана, который задел регион вечером 25 мая. Из-за стихии погибли четыре человека.
Повреждения зафиксированы в 120 населенных пунктах, где пострадали 46 574 частных дома с населением 136 520 человек, в числе которых – 17 301 ребенок.
- Зафиксировано 99 падений деревьев, 13 отрывов кровли и 77 обрывов ЛЭП. Повреждено двадцать автомобилей, два остановочных комплекса, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его словам, в настоящее время устанавливается сумма ущерба от непогоды.
Отметим, что вечером без электроэнергии остались 130 тысяч человек. Жертвами непогоды стали жители Екатеринбурга, Арамили и Полевского. Сейчас проводится прокурорская проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU