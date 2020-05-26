Портфель привлеченных средств ВТБ в Свердловской области превысил 125 миллиардов рублей

26 Май 2020 2020-05-26T13:08:53+03:00

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По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил объем привлеченных средств физических и юридических лиц в Свердловской области на 6% — до 126,4 млрд рублей. Объединенный кредитный портфель банка на Среднем Урале вырос до 197 млрд рублей (+5% за квартал).

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в регионе вырос на 5% и составил 91,6 млрд рублей. Свердловчане все больше интересуются инвестиционными продуктами – портфель по этому направлению увеличился на 16%, до 26,6 млрд рублей. Кроме того, вырос и объем средств на счетах клиентов ВТБ в сегменте Private Banking. По итогам квартала он достиг 40 млрд рублей (+8%), при этом доля инвестиционных инструментов впервые приблизилась к 50%.

Розничный кредитный портфель банка в Свердловской области на 1 апреля составил 99,2 млрд рублей (+3% с начала года). На ипотечные займы приходится почти 50 млрд рублей, на кредиты наличными – 42,6 млрд рублей, автокредиты – 3 млрд рублей.

За январь-март 2020 года ВТБ выдал жителям региона 10,8 млрд рублей заемных средств. Самым популярным кредитным продуктом остается ипотека. За квартал 2,5 тыс. свердловских семей получили в ВТБ жилищные займы на сумму 5,6 млрд рублей, что на 20% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. Кроме того, уральцы оформили в банке кредиты наличными на 4,8 млрд рублей и автокредиты на 427 млн рублей.

ВТБ активно сотрудничает и с бизнесом Свердловской области. За квартал банк увеличил корпоративный кредитный портфель в регионе на 7%, до 97,8 млрд рублей. В том числе 23,8 млрд рублей приходится на малые и средние предприятия. Также по итогам квартала на 10% увеличился объем средств, размещенных свердловскими компаниями на счетах и депозитах в ВТБ – до 34,8 млрд рублей.

Начиная с конца марта, одним из приоритетных направлений в работе ВТБ стала помощь физическим и юридическим лицам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В частности, банк предоставляет кредитные каникулы клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. На текущий момент ВТБ одобрил свердловчанам более 6 тыс. заявок на сумму 4,2 млрд рублей, что составляет 91% от всех поступивших заявок на кредитные каникулы. В том числе 5,3 тыс. (3,2 млрд рублей) приходится на кредиты наличными, более 570 – на ипотеку (938 млн рублей), более 100 – на автокредиты (54 млн рублей). 88% заявок были согласованы в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

Уральским компаниям, понесшим потери от пандемии, ВТБ предоставил кредитную помощь на сумму 2,5 млрд рублей. Так, в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы банк заключил с компаниями Свердловской области 140 соглашений на 394 млн рублей. Кроме того, ВТБ реструктурировал кредиты 75 региональным предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму 2,1 млрд рублей – как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации. К отраслям, представителям которых банк оказал поддержку, относятся общепит, фитнес, непродовольственный ритейл, грузовые и пассажирские перевозки, гостиничный бизнес и другие сферы.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов прокомментировал: «В первом квартале спрос на финансовые инструменты в регионе сохранился на высоком уровне, а динамика по многим показателям даже превзошла прошлогоднюю. В конце квартала ситуация на рынке изменилась, и мы оперативно развернули комплекс мер по поддержке наших уральских клиентов – как частных лиц, так и предприятий. Мы продолжаем активную реализацию данных программ, готовы своевременно предлагать нужные услуги и оказывать помощь в онлайн-каналах и офисной сети».

ИСТОЧНИК KP.RU