Путин оценил заслуги мэра Екатеринбурга

26 Май 2020 2020-05-26T13:05:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин 25 мая 2020 года подписал документ о награждении главы Екатеринбурга Александра Высокинского Почетной грамотой.

В тексте документа говорится, что Высокинский награжден за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Очевидно, что речь идет не только о работе нынешнего мэра на своем посту (срок менее двух лет с сентября 2018 года), но и предыдущей работе в администрации Екатеринбурга, а также правительстве Свердловской области.

Фото: официальный портал правовой информации

Известно, что нынешний Глава Екатеринбурга в 2003 году принимал активное участие в создании первого стратегического плана развития Екатеринбурга, который стал первым подобным документом для российского города-миллионника.

Теперь у Александра Высокинского есть право на льготы – бесплатный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга, скидку в размере 50% на оплату коммунальных услуг и бесплатное зубное протезирование.

ИСТОЧНИК KP.RU