2020-05-26T13:05:48+03:00
Политика

Путин оценил заслуги мэра Екатеринбурга

Александр Высокинский получил почетную грамоту от президента
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Успехи Высокинского оценил Владимир ПутинУспехи Высокинского оценил Владимир ПутинФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин 25 мая 2020 года подписал документ о награждении главы Екатеринбурга Александра Высокинского Почетной грамотой.

В тексте документа говорится, что Высокинский награжден за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Очевидно, что речь идет не только о работе нынешнего мэра на своем посту (срок менее двух лет с сентября 2018 года), но и предыдущей работе в администрации Екатеринбурга, а также правительстве Свердловской области.

Фото: официальный портал правовой информации

Фото: официальный портал правовой информации

Известно, что нынешний Глава Екатеринбурга в 2003 году принимал активное участие в создании первого стратегического плана развития Екатеринбурга, который стал первым подобным документом для российского города-миллионника.

Теперь у Александра Высокинского есть право на льготы – бесплатный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга, скидку в размере 50% на оплату коммунальных услуг и бесплатное зубное протезирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге ищут Екатерину Летучую
Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 42 тысячи
На Урале под суд отправили виновника ДТП, который насмерть сбил двух человек
Без света на Среднем Урале остаются восемь городов
В Екатеринбурге мошенники обманули 80-летнюю пенсионерку, представившись соцзащитой
Вариант горельефа к 300-летию Екатеринбурга выберет Зураб Церетели
«Екатеринбурггаз» значительно улучшил газоснабжение поселка Шувакиш
С начала лета из Екатеринбурга запускают прямой рейс до Минеральных вод
Последствия урагана на Урале: повреждено два десятка автомобилей
Портфель привлеченных средств ВТБ в Свердловской области превысил 125 миллиардов рублей
Путин оценил заслуги мэра Екатеринбурга
Свердловские спасатели обработали от коронавируса 300 тысяч «квадратов» больниц и остановок
С начала года произошло 55 аварий из-за диких животных, выскакивающих под колеса
Сенатор Чернецкий спрогнозировал отмену ограничений для бизнеса
Из Екатеринбурга домой вернулись 300 жителей Узбекистана
В Нижнем Тагиле рядом с медколледжем построят «Аллею рандеву»
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области на 26 мая: выписанных больше, чем новых зараженных
Свердловские власти призвали ходить на ярмарки под открытым небом
Лидерам секты со Вторчермета, обвиняемым в убийстве мальчика, продлили арест до конца лета
Екатеринбуржец стащил с заправки 40 шоколадок и хотел сбежать, но попал под машину
Сенатор Чернецкий объяснил, как можно избежать повышения тарифов ЖКХ
Названы даты, когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроются загородные лагеря
У 11% свердловчан, переболевших COVID-19, обнаружили антитела
В Екатеринбурге прикрыли ларек по приготовлению шаурмы
На Среднем Урале из-за урагана без света остались 30 тысяч человек
Прокуратура начала проверку после вспышки COVID-19 на складе сети «Красное&Белое» в Екатеринбурге
Средний Урал стал одним из лучших регионов России для автопутешествия
Полыхало на площади в 120 «квадратов»: в саду под Екатеринбургом огонь уничтожил деревянный дом и иномарку