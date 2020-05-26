2020-05-26T12:34:07+03:00
Общество

Свердловские спасатели обработали от коронавируса 300 тысяч «квадратов» больниц и остановок

За все время было израсходовано больше 28 тысяч литров дезраствора
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Свердловские спасатели МЧС продолжают проводить санобработку транспорта и медучреждений от коронавируса. На сегодняшний день, согласно их данным, продезинфицировано уже порядка 300 тысяч квадратных метров социально-значимых объектов, включая больницы, машины и остановки. За все это время было израсходовано больше 28 тысяч литров дезраствора.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- В Екатеринбурге специалистами специализированной пожарно-спасательной части проведена неоднократная дезинфекция территорий медучреждений, перепрофилированных в COVID-госпитали, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Североуральске проведена санобработка жд- и автовокзалов, остановок общественного транспорта.

Кроме того, дезинфекция постоянно проводится в пожарно-спасательных подразделениях МЧС. Всего уже обработано больше 240 тысяч «квадратов» пожарных депо и больше 600 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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