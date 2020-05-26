26 Май 2020 2020-05-26T12:21:49+03:00

С начала года произошло 55 аварий из-за диких животных, выскакивающих под колеса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С наступлением тепла в Свердловской области многие копытные животные страдают от надоедливых комаров и мошек. Ища спасение, они выскакивают на проезжую часть, где, в большинстве случаев, к сожалению, попадают под колеса невнимательных водителей.

По данным директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова, только с начала года произошло 55 подобных аварий. В них погибли 54 животных и 1 человек. В основном, под колеса попадают косули и лоси.

- Рост числа ДТП с участием диких зверей связан с увеличением их численности и с увеличением количества транспорта на дорогах области, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Чаще всего животные гибнут на трассах «Екатеринбург – Тюмень», «Екатеринбург – Пермь», «Екатеринбург – Серов», «Екатеринбург – Челябинск» и «Екатеринбург – Реж – Алапаевск». Одна из основных причин – нарушение водителями скоростного режима и ночное время. Если после столкновения с животным вы уехали с места ДТП, то вам грозит лишение прав до полутора лет или административный арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU