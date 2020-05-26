2020-05-26T14:43:07+03:00
Общество

Сенатор Чернецкий спрогнозировал отмену ограничений для бизнеса

Политик назвал примерные сроки восстановления предпринимательской активности в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛюдмила ВАРАКИНА
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Аркадий Чернецкий продолжает работать в условиях самоизоляцииАркадий Чернецкий продолжает работать в условиях самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый мэр современного Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий заявил, что в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса, под удар попали виды бизнеса, которые непосредственно контактируют с конечным потребителем, так как возможности покупателей ограничены.

- Дальнейшее продолжение политики самоизоляции, с одной стороны должно ограничить распространение пандемии, с другой стороны нужно учитывать экономические аспекты. Здесь должен быть здравый и взвешенный подход, - рассказал Аркадий Чернецкий «КП-Екатеринбург».

По словам сенатора, снижение жесткости режима изоляции можно ожидать в ближайшее время. Это будет происходить постепенно, шаг за шагом.

- Если это произойдет в течение одного – полутора месяцев, я думаю, что до конца лета будет происходить восстановление потенциала пострадавших отраслей, - рассказывает Аркадий Чернецкий. – В дальнейшем, если не будет второй и третьей волны пандемии коронавируса, этот потенциал восстановится до уровня, который был до пандемии.

Ранее сенатор Аркадий Чернецкий рассказал, как в условиях ограничений работает верхняя палата российского парламента – Совет Федерации, а также поделился идеей, реализация которой поможет сдержать рост тарифов на услуги ЖКХ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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