Из Екатеринбурга домой вернулись 300 жителей Узбекистана

26 Май 2020 2020-05-26T12:00:56+03:00

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Накануне из Екатеринбурга вылетел спецрейс Uzbekistan Airways, который вернул домой, в Ташкент 278 жителей Узбекистана, среди которых были 10 маленьких детей. Об этом рассказали в региональном департаменте информполитики. Работа по вывозу проводится в рамках поручения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиева.

Также в Екатеринбург регулярно возвращаются вывозные борты из-за границы, которые точно также привозят на родину застрявших за рубежом уральцев. Например, на этой неделе запланировано сразу три подобных рейса – из Армении, Таджикистана и США. Всех прибывших сразу же отправляют в обсерватор на двухнедельную изоляцию.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано больше четырех тысяч зараженных, 20 смертей от коронавируса и полторы тысячи выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU