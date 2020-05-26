2020-05-26T11:16:34+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле рядом с медколледжем построят «Аллею рандеву»

Там архитекторы хотят благоустроить сквер
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего ТагилаФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле, в сквере рядом с медколледжем, планируют установить «Аллею рандеву». Все это проходит в рамках благоустройства территории, общая площадь которой – 6 360 квадратных метров. По данным архитекторов, длинная прогулочная зона объединит сеть пешеходных дорожек, вымощенных разноцветной тротуарной плиткой.

- В событийной части сквера установят многоуровневую площадку со сценой. Конструкция, выполненная из палубной доски, стилистически схожа с тематикой набережной, естественным продолжением которой станет новый сквер, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

На входе установят декоративные арки, парковые качели и полукруглые скамьи. А по вечерам аллея будет подсвечена необычными фонарями. После доработки проект будет включен в заявку на дополнительное финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Нижнем Тагиле рядом с медколледжем построят «Аллею рандеву»
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