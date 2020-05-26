Свердловские власти призвали ходить на ярмарки под открытым небом

26 Май 2020 2020-05-26T11:29:41+03:00

Их действительно можно посещать, но с соблюдением всех санитарных норм

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В середине мая мы писали про ярмарку на свежем воздухе, которая прошла в Красноуфимске. Палатки поставили прямо напротив местной мэрии. В них продавали саженцы, орехи, мед, мясо и рыбу – словом, собственную продукцию. С 10:00 до 16:00 ярмарка собрала десятки людей. Однако мало кто соблюдал меры безопасности и соблюдал дистанцию. Тогда это вызвало немало гнева и негодования у местных жителей.

Сегодня во время брифинга с журналистами министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев заявил, что подобные ярмарки под открытым небом разрешены.

Динамика распространения коронавируса на 26 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Главы муниципалитетов имеют право проводить их. И, более того, мы призываем это делать. Это закреплено в указе губернатора Евгения Куйвашева. Там говорится о том, что на открытых площадках с соблюдением всех санитарных норм можно проводить сельхозярмарки, - заявил Дмитрий Дегтярев. – Это делается для того, чтобы люди на свежем воздухе, не кучкуясь, имели право приобрести свежую, качественную, местную продукцию.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Свердловской области больше четырех тысяч зараженных. За все время погибли от коронавируса 20 человек, еще полторы тысячи врачам удалось вылечить. В регионе до 1 июня действует режим самоизоляции и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU