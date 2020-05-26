2020-05-26T10:25:23+03:00
Происшествия

Екатеринбуржец стащил с заправки 40 шоколадок и хотел сбежать, но попал под машину

Его сбили, когда он пытался скрыться с места происшествия
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржец стащил с заправки 40 шоколадок, но оказался под колесами машиныЕкатеринбуржец стащил с заправки 40 шоколадок, но оказался под колесами машиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим днем в дежурную часть полиции от медиков скорой помощи поступило сообщение о пациенте, которого сбила машина. Мужчину с переломами ребер, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Оказалось, что им оказался тот, кого полицейские искали – воришка, укравший с заправки 40 плиток шоколада разных марок. После кражи мужчина поспешил как можно быстрее скрыться, перебегая дорогу в неустановленном месте, но его сбила проезжающая мимо машина. Все сладости остались целы, их вернули обратно в магазин.

А на воришку завели уголовное дело за кражу. После окончания лечения в отношении него будет избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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