Екатеринбуржец стащил с заправки 40 шоколадок и хотел сбежать, но попал под машину
Минувшим днем в дежурную часть полиции от медиков скорой помощи поступило сообщение о пациенте, которого сбила машина. Мужчину с переломами ребер, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.
Оказалось, что им оказался тот, кого полицейские искали – воришка, укравший с заправки 40 плиток шоколада разных марок. После кражи мужчина поспешил как можно быстрее скрыться, перебегая дорогу в неустановленном месте, но его сбила проезжающая мимо машина. Все сладости остались целы, их вернули обратно в магазин.
А на воришку завели уголовное дело за кражу. После окончания лечения в отношении него будет избрана мера пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU