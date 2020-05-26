2020-05-26T09:57:58+03:00
Недвижимость

Сенатор Чернецкий объяснил, как можно избежать повышения тарифов ЖКХ

Помогать нужно не всем
Лев ИСТОМИНЛюдмила ВАРАКИНА
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Рост тарифов можно сдержатьРост тарифов можно сдержатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-мэр Екатеринбурга, сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий объяснил, как можно сдержать рост тарифов на услуги ЖКХ. По словам политика, сегодня ряд коммунальных тарифов не соответствуют экономически обоснованным, потому что федеральное правительство сдерживает их рост.

- Здесь, в первую очередь, должен быть продемонстрирован адресный подход. Помогать нужно тем, кто в этом реально нуждается, не нужно поголовно снижать тарифы, - рассказал «КП-Екатеринбург» Аркадий Чернецкий. – Это поможет не повышать тарифы. Есть категории граждан, для которых заплатить за воду условно 40 или 60 рублей принципиального значения не имеет. Вопросы справедливости должны выступать здесь в роли определяющего фактора.

Аркадий Чернецкий в Совете Федерации занимается в том числе и вопросами ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аркадий Чернецкий в Совете Федерации занимается в том числе и вопросами ЖКХФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам политика, его беспокоит ситуация с коммунальными структурами, потому что отсрочки по коммунальным платежам ставят предприятия ЖКХ на грань выживания. Если правительство решило помочь гражданам, то нужно принять такие же решения и в отношении коммунальных предприятий.

- Можно представить, что такое остановка такого предприятия, как «Водоканал». Это катастрофа. Тут не должно быть легкомысленных, популистских решений, важен взвешенный подход, чтобы предприятие могло выполнять свои функции, - рассуждает Аркадий Чернецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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